Ternana, arriva il fallimento. L'advisor Sarandrea: "Non è finita" Nelle trattative anche l'uomo che curò il possibile passaggio della Salernitana a Rufini

Arriva una brutta notizia per il mondo del calcio. La Ternana Calcio è ufficialmente fallita. Alle scadere delle 12:00, infatti, non è stata presentata alcuna richiesta di partecipare all'asta per l'acquisizione del ramo d'azienda sportivo della Ternana Calcio in programma domani al tribunale di Terni. "Sono dolente di dover comunicare che ad oggi qualunque tentativo di salvare la Ternana calcio da parte mia e da parte del comune di Terni è fallito”, le parole del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Non ci sarà pertanto nemmeno l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, con una conseguente riammissione. La ripartenza, invece, sarà dall'Eccellenza, come stabilisce l'articolo 52 comma 10 delle NOIF, oppure dalla Serie D qualora dovesse essere rilevato un altro titolo sportivo che verrà poi spostato nel comune di Terni (un caso analogo a quello Brescia-FeralpiSalò dell'estae 2025).

Massimo Sarandrea, l'advisor che ha lavorato per conto dell'imprenditore Fabio Splendori interessato all'acquisizione, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tag24Umbria: "Sapevo fin dal primo istante che sarebbe stata una partita da giocare oltre i novanta minuti. Ringrazio il sindaco Bandecchi, un uomo speciale e identitario, attaccato alla maglia. Questo, però, non significa che sia finita qui, perché ora spetterà al regolatore e alle istituzioni valutare se il nostro progetto, nel quale crediamo fermamente, potrà soltanto risultare più lungo".