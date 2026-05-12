Chiusura campagna elettorale, non per tutti il comizio in Piazza Portanova

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il commissario prefettizio del Comune di Salerno, Panico, ha convocato i rappresentanti delle 8 liste che partecipano alla tornata elettorale per le amministrative,
Oggetto del confronto l'aggiudicazione di piazza Portanova per i comizi conclusivi, che si divideranno tra 21 e 22 maggio in base all’ordine cronologico delle richieste. Non tutte le forze politiche e civiche, però, hanno presenziato all'incontro. Assente, infatti, la compagine di Turchi che non andrà in piazza Portanova.
Al termine della riunione è stato diramato questo calendario
Giorno 21 piazza portanova:
- dalle ore 16.30 alle 18.30 la Barone;
- dalle 19 alle 21 Lanocita;
- dalle 21.30 alle 23.30 Marenghi
Giorno 22 piazza Portanova:
- Dalle 17 alle 19 Zambrano;
- Dalle 19.30 alle 21.30 De Luca;
- Dalle 22 alle 23 De Felice;
- Dalle 23 alle 24 Ventura
Il calendario delle inizitive elettorali, però, è stato sconfessato poco dopo, almeno in parte. In serata Elisabetta Barone ha fatto sapere che non chiuderà la campagna elettorale lì: "Abbiamo scelto di non utilizzare questa piazza perché come abbiamo cominciato, in maniera dissonante, concluderemo in maniera dissonante. Saremo a Piazza San Francesco, una piazza che pur essendo centrale è abbandonata e poco curata. Lì vogliamo chiudere il nostro percorso per dialogare con i nostri elettori e per continuare a dire che siamo una proposta alternativa che vuole parlare di relazioni tra le persone e vuole ricostruire un tessuto di comunità. Dunque, non ci interessa la polemica su Piazza Portanova", il commento dell'aspirante sindaca.