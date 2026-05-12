Chiusura campagna elettorale, non per tutti il comizio in Piazza Portanova Vertice in Comune dal commissario prefettizio dopo le polemiche

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il commissario prefettizio del Comune di Salerno, Panico, ha convocato i rappresentanti delle 8 liste che partecipano alla tornata elettorale per le amministrative,

Oggetto del confronto l'aggiudicazione di piazza Portanova per i comizi conclusivi, che si divideranno tra 21 e 22 maggio in base all’ordine cronologico delle richieste. Non tutte le forze politiche e civiche, però, hanno presenziato all'incontro. Assente, infatti, la compagine di Turchi che non andrà in piazza Portanova.

Al termine della riunione è stato diramato questo calendario

Giorno 21 piazza portanova:

dalle ore 16.30 alle 18.30 la Barone;

dalle 19 alle 21 Lanocita;

dalle 21.30 alle 23.30 Marenghi

Giorno 22 piazza Portanova:

Dalle 17 alle 19 Zambrano;

Dalle 19.30 alle 21.30 De Luca;

Dalle 22 alle 23 De Felice;

Dalle 23 alle 24 Ventura

Il calendario delle inizitive elettorali, però, è stato sconfessato poco dopo, almeno in parte. In serata Elisabetta Barone ha fatto sapere che non chiuderà la campagna elettorale lì: "Abbiamo scelto di non utilizzare questa piazza perché come abbiamo cominciato, in maniera dissonante, concluderemo in maniera dissonante. Saremo a Piazza San Francesco, una piazza che pur essendo centrale è abbandonata e poco curata. Lì vogliamo chiudere il nostro percorso per dialogare con i nostri elettori e per continuare a dire che siamo una proposta alternativa che vuole parlare di relazioni tra le persone e vuole ricostruire un tessuto di comunità. Dunque, non ci interessa la polemica su Piazza Portanova", il commento dell'aspirante sindaca.