Padel. Sporting Arechi Pellezzano, buon esordio in Coppa Italia Tpra Due successi e segnali incoraggianti per la società salernitana

L’esordio in Coppa Italia Tpra di padel porta allo Sporting Arechi di Pellezzano due vittorie e soprattutto indicazioni incoraggianti per il futuro. Nella prima giornata delle fasi provinciali, disputata nel fine settimana appena passato tra i campi del Nuovo Centro Sportivo Casignano della famiglia Fusco e quelli degli altri circoli ospitanti, il club del presidente Alfonso Gaeta ha raccolto due successi sugli otto incontri complessivi, arrivati nella categoria femminile e in quella maschile con la formazione Red, in un contesto competitivo che ha visto i giocatori confrontarsi con avversari già da tempo inseriti nel circuito padel provinciale.



Il bilancio sorride in particolare a Irene Avellino, Francesca Amato, Gianluca Adinolfi e Gianluca Postiglione, protagonisti delle vittorie ottenute contro gli avversari dell’Angri Tennis Club. Successi che rappresentano un segnale positivo per una realtà sportiva che si è affacciata da pochissimo tempo alla disciplina.



Le altre coppie dello Sporting Arechi, impegnate nelle categorie misto, maschile e femminile, hanno invece affrontato sfide più complicate sia contro i tesserati del circolo angrese e contro i giocatori del 15.40 di Salerno e del Panta Padel Cilento. In molti casi si è trattato di avversari più esperti, abituati da anni al circuito del padel in provincia di Salerno e alle competizioni federali.



Proprio per questo, secondo la dirigenza del club, le indicazioni arrivate dal campo restano comunque positive. “Per noi era prima di tutto un test importante”, spiega Diego Ricco, responsabile del settore padel dello Sporting Arechi. “Sappiamo bene di essere all’inizio del percorso e di aver affrontato giocatori che disputano tornei federali da anni. Per questo le due vittorie ci fanno piacere, ma soprattutto ci incoraggia l’atteggiamento di tutti i ragazzi e delle ragazze in campo. Sicuramente c'è da lavorare e con il coach Andrea Siano continueremo a farlo”.



L’esperienza della prima giornata, secondo Ricco, rappresenta soprattutto un punto di partenza. “Abbiamo visto impegno, voglia di giocare e di migliorare. È normale che chi è nel circuito da più tempo abbia qualcosa in più in termini di ritmo e abitudine alla gara, ma i nostri atleti e le nostre atlete hanno tenuto bene il campo. La prestazione, al di là del risultato, è stata positiva e ci dà fiducia per le prossime giornate”.



I giocatori dello Sporting Arechi impegnati nella prima giornata sono stati: Irene Avellino, Francesca Amato, Veronica Citro, Barbara D'Ambrosio, Gianluca Adinolfi, Gianluca Postiglione, Umberto Sisalli, Marcello D’Aura, Arcangelo Moles, Salvatore Conte, Lara Benigni, Gianluca Manzo, Andrea Siano e Michele Panza.