Salerno, Verdoliva lascia il "Ruggi": scelto il nuovo "reggente" Accolte le dimissioni dalla Regione Campania

Ciro Verdoliva saluta ufficialmente il Ruggi. La Regione Campania ha accolto le dimissioni rassegnate dal direttore generale che andrà a ricoprire un prestigioso incarico nella Capitale. Palazzo Santa Lucia ha già fatto sapere che sarà avviata una proceduta per la scelta del nuovo dg. Fino a quel momento il ruolo di "reggente" sarà affidato all'attuale direttore amministrativo Sergio Russo.

Di seguito la nota diffusa dal Ruggi:

«Questa mattina la Direzione Generale Regionale Tutela della Salute, su disposizione del Presidente Giunta Regionale della Regione Campania, ha accolto la richiesta di dimissioni anticipate del Direttore Ciro Verdoliva rispetto al previsto preavviso di 60 giorni e pertanto la decorrenza è stabilita da 01 febbraio 2026.

Quest'ultimo nella giornata odierna, ha salutato i suoi più stretti collaboratori e ha comunicato quanto sopra al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario. Svolgerà le funzioni di Direttore Generale dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, l'attuale Direttore Amministrativo, dott. Segio Russo, fino all'individuazione del nuovo Direttore Generale».