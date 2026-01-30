Cavese, continua la rivoluzione di mercato: un acquisto e una cessione La formazione metelliana cambia volto

Un acquisto e una cessione per la Cavese che continua a cambiare volto in questa sessione invernale del calciomercato. Dopo aver salutato Daniele Sorrentino (passato alla Torres), la società blufoncé ha annunciato anche la cessione di Andrea Pelamatti. Il difensore è stato ceduto in prestito al Pro Palazzolo 1913.

Al suo posto la Cavese ha ingaggiato Moustapha Yabre, arrivato in prestito dal Perugia.

Nato a Zabre, in Burkina Faso, il 13 luglio 2002, cresce nel settore giovanile della Spal prima e del Pordenone poi, iniziando la sua carriera tra i professionisti con la maglia del Cesena nella stagione 2022/23.

In Lega Pro circa 100 presenze con le maglie di Fiorenzuola, Recanatese, Giugliano, Monopoli e Perugia.

Arriva alla Cavese in prestito sino al 30 giugno 2026 con opzione di riscatto a favore del club metelliano.

Indosserà la maglia numero 33 e dopo la rifinitura di questa mattina sarà domani a disposizione di mister Prosperi.