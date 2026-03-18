Salerno, la mamma di Cristina Pagliarulo chiede di parlare con De Luca Tensione al termine dell'incontro a Mariconda

Si è chiusa con qualche momento di tensione la prima uscita pubblica di Vincenzo De Luca che, nel pomeriggio, ha fatto tappa a Mariconda per dare inizio al suo tour tra i quartieri. Al termine dell’intervento effettuato nella sede dell’associazione “Il Quadrifoglio”, l’ex presidente della Regione Campania è stato avvicinato dalla madre di Cristina Pagliarulo, la donna originaria di Giffoni Valle Piana che perse la vita al “Ruggi” per un presunto caso di malasanità.

La donna, che nei mesi scorsi era già stata protagonista di un diverbio con De Luca proprio in occasione di una visita al “Ruggi”, ha chiesto di poter parlare con l’ex governatore. «Mi dia due minuti, vanno via i giornalisti e parlo con lei», ha risposto più volte De Luca. La donna, però, ha preteso risposte immediate, innescando la reazione dell’ex presidente che, a quel punto, ha scelto di andare via, rinunciando anche alle consuete interviste.

«Questo è De Luca, scappa di fronte ad una signora che voleva dirgli due parole», ha urlato la mamma di Cristina Pagliarulo. «Ha rovinato un paese, una città, la sanità. Ha ridotto al collasso un’azienda sanitaria», l’amaro sfogo della donna.