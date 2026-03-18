Sicurezza, cantieri e case: De Luca lancia la sua sfida per Salerno Parte il tour nei quartieri in vista della Amministrative: prima tappa a Mariconda

Con un incontro pubblico nel quartiere di Mariconda, Vincenzo De Luca ha inaugurato la sua campagna elettorale per le Amministrative di Salerno. L’ex presidente della Regione Campania, ospite nella sede dell’associazione Quadrifoglio, ha parlato dei temi che intende mettere al centro della sua azione di Governo. “Salerno, fatti bella”, lo slogan rispolverato e che, in memoria del lavoro portato avanti negli anni Novanta, segnerà la campagna elettorale del “sindaco-sceriffo”.

La sicurezza, non a caso, sarà centrale nel programma di De Luca. «Dobbiamo recuperare sicurezza e tranquillità di vita per le nostre famiglie. Abbiamo dei fenomeni di delinquenza, dalla piccola alla grande, e cose che sono la perdita della buona educazione, la perdita delle regole, la strafottenza. Non va bene. Dobbiamo tornare ad essere una città ordinata nella quale ognuno fa il proprio dovere. Non sarà semplice, servirà un lavoro complicato, dovremo tornare tra la gente. Il messaggio da oggi è chiaro: non ci sarà spazio né per la delinquenza, né per chi vuole togliere la serenità alle nostre famiglie». Per aumentare la sicurezza sarà istituito «un comparto della municipale dedicato alla difesa della sicurezza che girerà tra i quartieri e che potrà essere attivato con un numero verde».

De Luca, che non ha nascosto i problemi di bilancio, ha poi annunciato «un nuovo programma di sviluppo e di rinascita». «Vediamo i soldi che abbiamo a disposizione, qualche problema c’è. Non vi dirò faremo 100, ma gli impegni che prenderemo saranno mantenuti». «Dovremo aprire nuovi cantieri: servono nuovi alberghi perché abbiamo un fiume di turisti ma pochi alberghi».

Centrale anche il tema della casa: «Immaginiamo un programma per la vendita degli immobili di proprietà del Comune. Abbiamo 740 immobili di proprietà. Faremo un’operazione di questo tipo: sigleremo un accordo con le banche, in modo che possano dare mutui a tasso agevolato a chi compra un appartamento. Un assegnatario di una casa del Comune che paga 100-120 euro al mese di fitto, pagherebbe 100 euro come rata ma si trova una casa di proprietà. Credo sia un affare per tutti. Il Comune si libera dei problemi di manutenzione, l’affidatario ha una casa di proprietà». Poi il monito: «Contiamo d’iniziare questi lavori entro l’ultima settimana di maggio. Ma il presupposto è che il sindaco lo votiate».