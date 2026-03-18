Pallamano A1. Jomi Salerno, si torna alla Palumbo: sabato c'è Casalgrande Padana L’ultima apparizione casalinga della Jomi risale al 21 febbraio

La Jomi Salerno torna finalmente in campo davanti al pubblico amico dopo un mese di assenza. Sabato 21 marzo, alla Palestra Palumbo, le campane affronteranno la Casalgrande Padana nel match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A1.

L’ultima apparizione casalinga della Jomi risale infatti al 21 febbraio, quando le salernitane superarono il Nuoro, centrando un successo importante davanti al proprio pubblico. Un dato che rende ancora più atteso il ritorno tra le mura amiche per capitan Lauretti Matos e compagne, desiderose di ritrovare il calore dei tifosi.

Le salernitane arrivano all’appuntamento in un momento estremamente positivo della stagione. Il successo esterno conquistato sul campo del Brixen ha infatti permesso alla squadra di consolidare il secondo posto in classifica in solitaria, confermando la crescita e la continuità di rendimento del gruppo.

Di fronte, però, ci sarà un’avversaria determinata e in cerca di punti importanti per la propria corsa playoff. La formazione emiliana, attualmente sesta con 17 punti, è reduce dal pareggio rimediato sul campo del Nuoro.

Appuntamento dunque fissato per sabato 21 marzo alla Palestra Palumbo, ore 18, dove si attende il consueto calore del pubblico salernitano per spingere la squadra verso un nuovo importante risultato.