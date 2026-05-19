Ravenna-Salernitana, al via la prevendita: info e costi Appena 550 i tagliandi a disposizione per i granata, sarà corsa al biglietto

Sold-out nell'aria. Il popolo della Salernitana è pronto a lanciare l'ennesimo messaggio d'amore. Dalle ore 09:00 alle ore 19:00 scatterà la prevendita per Ravenna-Salernitana, gara di ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff serie C. I tagliandi (capienza settore 550 posti) saranno acquistabili esclusivamente in prevendita online sul portale Vivaticket al costo di 14 euro (10 euro la tariffa ridotto donna, over 65 e under 14). I bambini al di sotto dei 3 anni potranno entrare gratuitamente previa esibizione del documento. I biglietti per il settore ospiti saranno acquistabili soltanto dai possessori della fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919. I residenti in provincia di Salerno non potranno acquistare i tagliandi nei settori destinati alla tifoseria locale.

COME RAGGIUNGERE LO STADIO BENELLI DALL’AUTOSTRADA E DOVE PARCHEGGIARE

Provenienza da Nord:

Dopo aver preso la diramazione dell’A14 per Ravenna, arrivare fino all’uscita per SS16 Adriatica/SS16 verso Ravenna. Continuare su SS16 Adriatica/SS16. All’altezza del km 153, alla rotonda, prendere via Ravegnana (la terza uscita – Stadio). Arrivati alla rotonda Irlanda, prendere via Berlinguer (terza uscita) e girare dopo pochi metri alla prima traversa a destra in via Punta Stilo. In questa area sarà possibile parcheggiare i mezzi. Qualora questa area non fosse sufficiente per tutti i mezzi, l’altro parcheggio indicato è in via Bassa. Per raggiungerlo, arrivati alla rotonda Irlanda, ci si può immettere in via Bassa (quarta uscita) e girare dopo pochi metri alla prima traversa a destra (presente il cartello “curva ospiti P”).

Provenienza da Sud:

Percorrendo l’E45, prendere l’uscita per SS16 Adriatica/SS16 verso Ravenna. Continuare su SS16 Adriatica/SS16. All’altezza del km 153, alla rotonda, prendere via Ravegnana (la prima uscita – Stadio). Arrivati alla rotonda Irlanda prendere via Berlinguer (terza uscita) e girare dopo pochi metri alla prima traversa a destra in via Punta Stilo. In questa area sarà possibile parcheggiare i mezzi. In caso di esaurimento dei posti in questa via, è possibile parcheggiare presso il parcheggio della Confartigianato, in via Bassa.