Salernitana, Lescano da 10! L'argentino ora va a caccia della lode La punta ha siglato il gol numero 10 in granata. Cosmi svela: "Se lo sostituivo mi picchiava"

Un semestre da urlo. Uno score che giustifica l'investimento milionario voluto da Danilo Iervolino per dare consistenza al sogno serie B della sua Salernitana. Non ha brillato con il Ravenna Facundo Lescano. Fuori dal gioco, con le mani nei capelli per la clamorosa occasione sciupata nel cuore del primo tempo. Tutto solo, in area, ha mandato al di sopra della traversa un tap-in di testa che per lui è pane quotidiano. Si è rifatto in apertura di ripresa, deviando in rete il cross al bacio di Achik, prendendosi tutta la gioia dei Distinti. "Questa volta non l'ho sostituito, altrimenti avevo la percezione che mi 'avrebbe menato' negli spogliatoi", ha spiegato sorridendo Serse Cosmi.

Rendimento da dieci

La doppia cifra personale era arrivata a Caserta, con la nona sinfonia in granata ad aggiungersi al gol realizzato con l'Avellino ad inizio stagione nel campionato di serie B. Lescano è il 73esimo bomber a inanellare almeno dieci gol con la maglia della Salernitana. L’ultimo cannoniere granata ad arrivarci era stato Boulaye Dia con i 16 gol segnati nella serie A-2022/23. L’anno prima c’erano state le 10 reti di Federico Bonazzoli. Lescano continua un percorso che annovera anche i 13 gol di Tutino nel 2020/21 ed i 12 di Djuric nel 2019/20. L’ultimo in terza serie era stato Calil con le 16 reti segnate nel 2014/15 mentre l’ultimo a toccare quota 20 fu il “Pitone” Biancolino nel 2011/12, ma in serie D.