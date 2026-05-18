Salernitana, la Sud Siberiano: "Salerno Returns è la città che vuole rialzarsi" La nota: "Abbiamo scritto una pagina di storia, essere ultras è amore puro"

Una scenografia da brividi. Salernitana-Ravenna è stata anticipata dalla meraviglia della Curva Sud Siberiano. Con una nota, arriva il messaggio degli ultras dopo la straordinaria opera diventata virale e arrivata a fare il giro del Mondo: "Che si tratti di amore, passione o follia, non è ancora possibile definirlo con precisione. Una cosa però è certa: ancora una volta Salerno ha scritto una pagina di storia che resterà impressa per sempre.

Un lavoro straordinario, carico di significato, che riprende e rilegge una storica coreografia del 1997. Un meteorite che cade sulla terra apre la scena, con la “S” che si impone su uno dei magnifici quadri di Gigi Pacifico. Perché i supereroi di Salerno esistono davvero, ma non hanno nulla in comune con quelli canonici: sono ragazzi, uomini che operano nell’ombra, lontano dai riflettori, senza alcuna ricerca di visibilità o interessi personali. Ultras che vivono solo per la propria città e per la Salernitana, legati unicamente all’amore per quei colori e per quella maglia che hanno cucita sulla pelle.

La scritta “Salerno Returns” diventa il simbolo di una città che vuole e deve rialzarsi, spinta dalla sua gente, da un popolo che quando vuole sa come mostrare i muscoli e una forza fuori dal comune. Un pensiero va a tutti i ragazzi dei gruppi organizzati, e a tutta la gente comune, che ancora una volta hanno dedicato tempo, energie e cuore per Salerno e per la Salernitana, senza altro fine se non quello di onorare quello in cui credono".