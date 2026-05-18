Salernitana, che tour de force: domani rifinitura e poi partenza per Ravenna Subito la ripresa: Cosmi fa i conti con una buona e una cattiva notizia

Il tempo stringe. La Salernitana fa i conti con un calendario ricco. Dopo il successo ottenuto ieri sera allo stadio Arechi nella gara d’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff contro il Ravenna, la Salernitana si è ritrovata questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy per riprendere la preparazione e iniziare a pensare al secondo atto della sfida. All’orizzonte c’è la sfida di ritorno, in programma mercoledì 20 maggio alle 20:45 allo stadio Bruno Benelli.

Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri hanno svolto un lavoro defaticante, mentre il resto della squadra si è disimpegnato in un lavoro aerobico seguito da esercitazioni sul possesso palla e partitine a campo ridotto. Un sorriso per Cosmi arriva dal recupero di Emmanuele Matino. Differenziato per Matteo Arena, unico indisponibile. Domani mattina rifinitura alle ore 09:00 e poi subito l’inizio di una trasferta fondamentale per il cammino playoff.