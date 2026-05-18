Femminicidio Anna Borsa, confermato l'ergastolo per il killer

La Corte d’Assise d’Appello ha confermato l’ergastolo nei confronti di Alfredo Erra, imputato per il femminicidio della sua ex compagna Anna Borsa, avvenuto a Pontecagnano Faiano il 1° marzo 2022. Confermata, dunque, la sentenza di primo grado che aveva disposto l’ergastolo per il 43enne. I giudici non hanno riconosciuto né le attenuanti generiche né l’esclusione della premeditazione. I legali dell’uomo, infatti, avevano chiesto il riconoscimento di un presunto vizio di mente da parte dell’imputato.
Secondo i giudici, invece, Erra sarebbe stato in grado di intendere e di volere nel momento in cui uccise la sua ex compagna. Confermata anche la premeditazione del gesto. «Anna aveva gli occhi belli. Oggi l'ergastolo al suo assassino è stato confermato anche in Corte d'Assise d’Appello», ha scritto sui social l’avvocato Stefania De Martino che, sin dall’inizio, ha accompagnato la famiglia Borsa nella battaglia di verità e giustizia.