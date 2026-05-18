Ravenna-Salernitana, partita la prevendita per il settore ospiti Disponibili i tagliandi per la sfida di mercoledì

Un’apertura improvvisa. La corsa ai 550 posti per il settore ospiti del Benelli di Ravenna per il secondo atto di Ravenna-Salernitana è scattata in questi minuti. Si attendeva il Gos in mattinata che ha dato il via libera alla trasferta per gli ultras granata, pronti a far registrare il primo esodo nei playoff dopo il divieto per Caserta di settimana scorsa. Confermato l'obbligo di tessera del tifoso come suggerito dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Biglietti in vendita al costo di 15 euro, con riduzione per donne, Under 14 e Over 65 al costo di 10,65 euro. Facile immaginare che si arrivi presto al sold-out, con tagliandi riservati ai soli residenti di Salerno e provincia. Negli altri settori del Benelli invece non risulta disponibilità, per un match che si preannuncia sold-out per il pubblico di Ravenna che sogna la rimonta dopo il pesante 2-0 incassato ieri all’Arechi.

La nota del club

L’U.S. Salernitana 1919 riceve e inoltra ai propri tifosi la comunicazione del Ravenna F.C. in merito alla prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Bruno Benelli, in vista della partita di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff della Serie C Sky Wifi 2025/26 in programma mercoledì 20 maggio alle 20:45.

I tagliandi (capienza settore 550 posti) sono acquistabili esclusivamente in prevendita fino alle ore 19 di martedì 19 maggio online sul portale Vivaticket al costo di 14 euro (10 euro la tariffa ridotto donna, over 65 e under 14). I bambini al di sotto dei 3 anni potranno entrare gratuitamente previa esibizione del documento. I biglietti per il settore ospiti saranno acquistabili soltanto dai possessori della fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919. I residenti in provincia di Salerno non potranno acquistare i biglietti nei settori destinati alla tifoseria locale.

Come raggiungere lo stadio Benelli

Provenienza da Nord:

Dopo aver preso la diramazione dell’A14 per Ravenna, arrivare fino all’uscita per SS16 Adriatica/SS16 verso Ravenna. Continuare su SS16 Adriatica/SS16. All’altezza del km 153, alla rotonda, prendere via Ravegnana (la terza uscita – Stadio). Arrivati alla rotonda Irlanda, prendere via Berlinguer (terza uscita) e girare dopo pochi metri alla prima traversa a destra in via Punta Stilo. In questa area sarà possibile parcheggiare i mezzi. Qualora questa area non fosse sufficiente per tutti i mezzi, l’altro parcheggio indicato è in via Bassa. Per raggiungerlo, arrivati alla rotonda Irlanda, ci si può immettere in via Bassa (quarta uscita) e girare dopo pochi metri alla prima traversa a destra (presente il cartello “curva ospiti P”).

Provenienza da Sud:

Percorrendo l’E45, prendere l’uscita per SS16 Adriatica/SS16 verso Ravenna. Continuare su SS16 Adriatica/SS16. All’altezza del km 153, alla rotonda, prendere via Ravegnana (la prima uscita – Stadio). Arrivati alla rotonda Irlanda prendere via Berlinguer (terza uscita) e girare dopo pochi metri alla prima traversa a destra in via Punta Stilo. In questa area sarà possibile parcheggiare i mezzi. In caso di esaurimento dei posti in questa via, è possibile parcheggiare presso il parcheggio della Confartigianato, in via Bassa.