Mercato San Severino, nascondeva due panetti di hashish: preso dai carabinieri

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

mercato san severino nascondeva due panetti di hashish preso dai carabinieri
Mercato San Severino.  

Il 16 maggio a Mercato San Severino, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto Giuseppe B., ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di 86 grammi.

Ultime Notizie