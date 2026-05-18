Mercato San Severino, nascondeva due panetti di hashish: preso dai carabinieri Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Il 16 maggio a Mercato San Severino, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto Giuseppe B., ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di 86 grammi.