Salernitana, cori contro Mandorlini: il Giudice Sportivo multa il club granata Un'assenza pesante nel Ravenna

Il Giudice Sportivo multa la Salernitana. Costa carissimo il coro lanciato dall'Arechi nei confronti di Andrea Mandorlini nel corso del secondo tempo di Salernitana-Ravenna. Multa di 300 euro per la Salernitana “per avere, la totalità dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 7500 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Inferiore e Curva Sud Superiore intonato, al 35° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto per quindici volte“.

Una defezione nel Ravenna. Non sarà a disposizione di Mandorlini per la partita di dopodomani Nicolas Viola. Il centrocampista era diffidato prima della sfida contro i granata ed è stato ammonito.