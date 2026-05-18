Salernitana, cori contro Mandorlini: il Giudice Sportivo multa il club granata

Il Giudice Sportivo multa la Salernitana. Costa carissimo il coro lanciato dall'Arechi nei confronti di Andrea Mandorlini nel corso del secondo tempo di Salernitana-Ravenna. Multa di 300 euro per la Salernitana “per avere, la totalità dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 7500 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Inferiore e Curva Sud Superiore intonato, al 35° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto per quindici volte“.
Una defezione nel Ravenna. Non sarà a disposizione di Mandorlini per la partita di dopodomani Nicolas Viola. Il centrocampista era diffidato prima della sfida contro i granata ed è stato ammonito.