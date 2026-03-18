Euro 2032, stoccate da Napoli a Salerno: "Quando si finanziava l'Arechi..." 203 milioni di euro per il nuovo Maradona. L'assessore Cosenza: "Per l'Arechi tutti in silenzio"

Un nuovo Maradona, con o senza Euro 2032. Napoli va avanti e conferma il maxi-progetto di riqualificazione del Maradona. E riaccende anche il derby con Salerno per la possibile battaglia a distanza per ospitare la competizione continentale. Ai microfoni di Radio Crc l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti del Comune di Napoli Edoardo Cosenza ha fatto il punto sul progetto di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona: “I 203 milioni rientrano nel piano di finanziamento portato avanti dal Comune di Napoli dal bilancio complessivo di cui i primi 3 milioni erano già stati stanziati per la prima progettazione del terzo anello. Noi dobbiamo presentare un progetto entro il 31 luglio. Stiamo facendo un percorso legittimo da cui non intendiamo tornare indietro I 200 milioni della progettazione ce li dovrà dare la Regione Campania. Quando verrà approvato il primo bilancio complessivo a Palazzo Santa Lucia, allora quei soldi verranno stanziati per la progettazione. Il Comune di Napoli ha già stanziato 3 milioni per una prima pianificazione del progetto del terzo anello, adesso resta alla Regione Campania stanziarci gli altri soldi per completare il progetto. Abbiamo fatto una promessa con la UEFA che quel finanziamento ci sarà da parte della Regione”.

La stoccata a Salerno

Un finanziamento monstre, con Cosenza che lancia stoccate anche all’ex Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e alla sua volontà di investire risorse per il restyling dell’Arechi: “Spreco di denaro pubblico? Quando venivano finanziati 150 milioni per la ristrutturazione dello Stadio Arechi, voi cosa dicevate?». Una stoccata che rischia di riaprire un vecchio argomento di discussione. Il derby tra Napoli e Salerno ora si concentra sul tema stadi.