Sorteggio Playoff Serie C, sarà Salernitana-Ravenna: il percorso verso la B Dalle mani dell'allenatore Pecchia il cammino granata. Si parte domenica all'Arechi

La Salernitana conosce il suo destino. Dopo aver eliminato la Casertana, per i granata si torna subito in campo. Il secondo turno nazionale dei Playoff Serie C sarà Salernitana-Ravenna. Ritorna Mandorlini all'Arechi dopo il famoso playoff con il Verona nel 2011.

Nel corso del format Sky “Area C”, oltre a Marco Demicheli e Luca Mastrorilli, Fabio Pecchia ha sorteggiato il secondo turno della fase nazionale ma non solo. Le altre sfide: Casarano-Union Brescia, Potenza-Ascoli, Lecco-Catania.

I dettagli della sfida con il Ravenna

Le partite si giocano su andata (17 maggio) e ritorno (20 maggio), con ritorno in casa delle teste di serie. In caso di parità dopo le due partite niente supplementari e rigori ma avanzeranno alla Final Four le teste di serie (Catania, Union Brescia, Ascoli, Ravenna). Per la Salernitana niente vantaggio del miglior piazzamento e l’obbligo di imporsi in una delle due sfide. Debutto domenica all’Arechi, poi ritorno a Ravenna.

Il tabellone

Sorteggiato anche il tabellone delle semifinali. La vincente di Salernitana-Ravenna affronterà la vincente di Casarano-Union Brescia. Non esisterà più il doppio risultato, con supplementari e rigori in caso di parità. In caso di passaggio del turno, la Salernitana giocherebbe in casa. E, in caso di finale, la Salernitana giocherebbe in casa la gara d'andata, poi in trasferta il ritorno.