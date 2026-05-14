Salernitana, come sta il Ravenna? Mandorlini pre-sorteggio: "Arechi difficile" Inizio balbettante di post-season ma passaggio del turno acquisito. E ora la sfida con i granata

Passaggio del turno con il fiatone. Il Ravenna impatta con il Cittadella per la seconda volta in rimonta e arriva alla super sfida con la Salernitana non proprio nelle migliori condizioni. La ruggine per la lunga inattività si è fatta sentire, con il gol qualificazione arrivato solo nel cuore del secondo tempo. Il risultato complessivo di 3-3 premia i giallorossi per il miglior piazzamento, vantaggio che il Ravenna avrà anche nel doppio confronto con la Salernitana.

Nel post-gara, Mandorlini ha commentato così il pari con il Cittadella: “I nostri avversari sono partiti un po’ meglio. Il fatto di avere un risultato solo ha fatto sì che approcciassero meglio. Sappiamo che ai playoff è complesso. Contava passare il turno e credo che il Ravenna abbia meritato. Anche se abbiamo creato tanto e abbiamo sbagliato tanto, non abbiamo perso la testa. Vale tanto questo risultato, complimenti a tutti i miei ragazzi”. Prima del sorteggio, Mandorlini aveva parlato così: “Non mi permetto di dire nulla sulle prossime avversarie. Sono tutte forti. Siamo testa di serie ma le squadre che sono passate sono molto forti e sono campi difficili. La Salernitana per ovvi motivi e poi anche Lecco, Potenza e Casarano hanno ottimi calciatori. Prepariamoci e basta”. Ora conosce il suo avversario.