Trasporti, sos dei sindacati: Vinciprova e stazione ferroviaria al collasso Nota congiunta dei rappresentanti dei lavoratori: sicurezza a rischio, subito un confronto

La presenza dei bus sostitutivi attivati per la chiusura della linea Napoli–Salerno via Cava sta generando caos operativo, traffico, rallentamenti e gravi criticità per la sicurezza di lavoratori e utenti. E' la denuncia che arriva da FILT-CGIL – FIT-CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL – UGL AUTOFERRO.

"Particolarmente pesante la situazione presso la Stazione di Salerno, dove i mezzi sostitutivi stanno compromettendo il regolare servizio del trasporto pubblico locale, soprattutto verso Costiera Amalfitana e plessi universitari. Autisti costretti a lavorare in spazi saturi, viabilità paralizzata e aree di sosta insufficienti rappresentano una situazione non più sostenibile - la presa di posizione unitaria dei rappresentanti dei lavoratori -. Chiediamo una convocazione di un tavolo operativo con Comune, Prefettura e aziende di trasporto per adottare misure urgenti e straordinarie. La mobilità e la sicurezza non possono essere gestite in emergenza permanente", il monito delle sigle sindacali.