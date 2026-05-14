Ubriachi e parcheggiatori abusivi: stretta della Polizia a Salerno e provincia In azione la Divisione anticrimine della Questura: scattano i daspo

La Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, diretta dal dirigente Lorena Antonia Cicciotti, ha intensificato negli ultimi giorni le misure di prevenzione personale sul territorio provinciale, colpendo condotte moleste nei luoghi di aggregazione e il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Daspo Urbano a Casal Velino e Capaccio Paestum

Il Questore di Salerno ha emesso due provvedimenti di Daspo urbano della durata di 12 mesi. Il primo riguarda un uomo segnalato per ubriachezza molesta a Casal Velino, al quale è stato vietato l'accesso e la sosta nelle immediate vicinanze dei locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio comunale. Il secondo provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto allontanato dalla Polizia Locale di Capaccio Paestum per ubriachezza molesta e vendita abusiva di merce non alimentare: anche in questo caso il divieto di frequentazione delle aree interessate dai locali di intrattenimento ha una durata di un anno.

Parcheggiatori abusivi: divieto di ritorno e sorveglianza speciale

Sul fronte dei parcheggiatori abusivi, la Questura ha adottato due ulteriori misure. Un uomo residente ad Agropoli, sorpreso a esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore nei pressi della nuova cittadella giudiziaria di Salerno, è stato colpito da un divieto di ritorno nel comune di Salerno per due anni. Nei confronti di un altro soggetto, già più volte sanzionato e destinatario di un precedente Daspo urbano, il Tribunale ha invece disposto - su proposta del Questore - la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno.