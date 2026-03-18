Angri, investita due volte in via Nazionale: perde la vita una 45enne Il suo cuore ha smesso di battere al "Cardarelli"

Non ce l’ha fatta la donna di 45 anni che, nel pomeriggio di ieri, era stata investita lungo via Nazionale ad Angri, nell'Agro Nocerino Sarnese. Soccorsa dai sanitari del 118, era stata trasferita al “Cardarelli” di Napoli dove in giornata il suo cuore ha smesso di battere. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori la donna sarebbe stata travolta da una prima vettura e, subito dopo, investita da un’altra auto che l’avrebbe trascinata per diversi metri. Un doppio impatto che ha provocato ferite gravissime alla donna, deceduta nelle ore successive nell’ospedale partenopeo. Sul caso indagano gli agenti della Polizia Locale di Angri.

Dolore è stato espresso anche dal sindaco Cosimo Ferraioli. «Oggi Angri perde Emiliana a causa di un terribile incidente avvenuto ieri, che ci ha lasciato senza parole. Emiliana era una di noi: una donna, una madre, una moglie. Una vita spezzata in un attimo. In un modo che non dovrebbe mai accadere. A suo marito e ai suoi due figli va il mio abbraccio più forte. So che nessuna parola può lenire un dolore così grande. Ma voglio che sappiate che questa città vi è vicina. Oggi e nei giorni che verranno. Ciao Emiliana, riposa in pace», il messaggio di cordoglio del primo cittadino.