Playoff Serie C, Buscè (Cosenza): "Salernitana tra le big favorite per la B" Il tecnico dei silani: "Ci sono squadre più attrezzate ma il Casarano può essere la sorpresa"

La delusione per l’eliminazione ma anche lo sguardo su ciò che sarà. Il Cosenza si lecca le ferite. Il ko interno pesantissimo con il Casarano ha spento i sogni playoff dei silani. In una lunga conferenza stampa di fine stagione, il tecnico del Cosenza Antonio Buscè si è soffermato anche sulla corsa alla B: “Ora devono subentrare squadre importanti come il Catania, il Brescia. Sinceramente guardo di buon occhio il Casarano. Oltre a quello che ha fatto con noi, ha chiuso il campionato con una crescita importante. Forse ha come limite l’età che nel corso delle partite può portare difficoltà fisiche ma ha calciatori importanti, di categoria. Uno di questi è Chiricò che ha vinto tanti campionati. Ma ci sono anche Leonetti, Ferrara, Maiello, Celiento e altri. Poi bisogna capire come entreranno in gioco le big. Anche la Salernitana stessa, costruita per un campionato importante e con individualità davvero molto forti. Tutto dipenderà da come entreranno in gioco”.