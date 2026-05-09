Salernitana, la risposta dell’Arechi alla Casertana: oggi start alla prevendita Il club attende il via libera dalla Lega Pro per poter ufficializzare tariffe e modalità

Si attende il via libera, nell’aria ormai da ore. La Salernitana si appresta ad annunciare in giornata tutte le informazioni sulla prevendita per la sfida di ritorno del primo turno nazionale dei Playoff Serie C con la Casertana, in programma mercoledì alle ore 20:45 (diretta in chiaro su Rai Sport). Dopo l’entusiasmo dei falchetti, con il Pinto sold-out in poco più di un giorno, ora tocca al popolo di fede granata dare un segnale. Si punta a ritoccare verso l’alto il record stagionale con la Cavese che portò quasi 15mila spettatori sugli spalti dell’impianto di via Allende. Poi la discesa e la frenata primaverile per le voci societarie e il sogno serie B diretto sfumato con largo anticipo.

Si attende il via libera

Ora però è tutt’altra musica. Il club granata lancerà nelle prossime ore tutte le informazioni su tariffe (concordate con la Lega Pro, organizzatrice dell’evento, ma che non dovrebbero discostarsi dai costi scelti dalla società ad inizio stagione) e spera di poter confermare la fase di prelazione per gli abbonati che in tanti hanno già richiesto (non ci sarà la possibilità di applicare sconti sui tagliandi per volontà della Lega Pro). Potrebbero esserci agevolazioni per ragazzi, donne e over65.

Curva Nord senza tifosi ospiti

Dopo la riunione del Gos di ieri mattina è stata ratificata la chiusura totale del settore ospiti in Curva Nord: a differenza di quanto stabilito per la gara d’andata del Pinto, che permetterà almeno ai tifosi di fede granata non residenti a Salerno e provincia di poter acquistare il tagliando, i supporters dei Falchetti dovranno scontare il divieto di trasferta emesso dal Ministro dell’Interno dopo i disordini di Casarano-Casertana dello scorso 14 febbraio e in vigore fino al termine della stagione sportiva.