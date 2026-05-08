Salerno, avevano precedenti per droga: rimpatriati due marocchini Erano risultati irregolari sul territorio cittadino

La Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha eseguito il rimpatrio di due cittadini marocchini irregolari sul territorio nazionale, accompagnati presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino e imbarcati sul volo Roma – Casablanca.

Nello specifico il primo cittadino straniero in data 5 maggio è stato raggiunto da un provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Salerno e, nel corso degli ulteriori accertamenti effettuati dagli operatori sono emersi a carico dello stesso numerosi precedenti penali, tra cui una condanna definitiva in materia di stupefacenti.

Il secondo cittadino marocchino, invece, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione a seguito di controllo effettuato dagli agenti della Sezione Polfer di Salerno. Dalle indagini successivamente eseguite è emersa a suo carico una segnalazione Schengen per inammissibilità sul territorio nazionale, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalle Autorità francesi per reati connessi agli stupefacenti.

Al termine delle procedure di rito, entrambi gli stranieri venivano accompagnati presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino e rimpatriati nel Paese di origine.