Incidente sulla Sora-Avezzano, si aggrava il bilancio: muore 36enne di Scafati La città piange Andrea Carotenuto

È morto dopo oltre due settimane di ricovero Andrea Carotenuto, 36 anni, di Scafati, rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto il 21 aprile scorso sulla SS690 Avezzano-Sora, nel territorio di Balsorano, in provincia dell'Aquila; sale così a due il bilancio delle vittime dello schianto sull'ex Superstrada del Liri.

Carotenuto viaggiava a bordo di un'auto insieme al giovane Biagio Liban Di Lallo, morto sul colpo dopo l'impatto con un mezzo pesante. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione. L'incidente del 21 aprile era avvenuto sulla stessa arteria dove, il giorno precedente, si era registrato un altro schianto mortale. Un mezzo pesante era precipitato dal viadotto all'altezza di Civitella Roveto dopo aver sfondato il guardrail. Nell'incidente aveva perso la vita il conducente dell'autoarticolato, Giuseppe Santavicca, 67 ann