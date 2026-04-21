Incidente sulla Sora-Avezzano, perde la vita un 27enne di Scafati Ferito in modo serio anche un 36enne scafatese, il dolore del sindaco Aliberti

Un giovane scafatese ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla superstrada Sora-Avezzano. L’impatto tra un’auto ed un tir, avvenuto tra Ridotti e Balsonaro, è risultato fatale per Biagio Di Lallo, 27enne residente nella città dell’Agro Nocerino Sarnese. Ferito in condizioni serie un 36enne scafatese, trasportato d’urgenza in ospedale. I due viaggiavano a bordo di una Fiat 500 X che, per cause ancora sconosciute, si è scontrata con un mezzo pesante. I due giovani sono stati estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco per consentire le operazioni di soccorso.

Dolore a Scafati dove la notizia ha lasciato tutti senza parole. «Un’altra vita spezzata su una strada, un altro ragazzo che non potrà più tornare a casa, non potrà più sorridere o tifare la Scafatese Calcio, non potrà più diventare ciò che sognava», scrive sui social il sindaco Pasquale Aliberti. «Di fronte a queste tragedie non bastano le parole. Resta solo un silenzio pieno di dolore perché quando un giovane va via in questo modo tragico si porta dietro ogni sogno, ogni abbraccio, ogni possibilità che ancora poteva arrivare».