Pontecagnano, alunni in visita al nucleo elicotteri dei carabinieri

Giornata di sensibilizzazione e divertimento per i più piccoli

pontecagnano alunni in visita al nucleo elicotteri dei carabinieri
Pontecagnano Faiano.  

Il settimo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, guidato dal capo sezione Operazioni dell’elinucleo, il capitano pilota Salvatore Staiano, ha ospitato le classi quarta e quinta del Centro di Riabilitazione e della Scuola dell’Infanzia e Primaria “Filippo Smaldone” di Salerno, struttura sostenuta dalle suore salesiane dei “Sacri Cuori”, laici e volontari, impegnata nella promozione di servizi socio-assistenziali ed educativi.

Gli ospiti, circa venti, accompagnati dal corpo docente, hanno vissuto una giornata speciale ed emozionante insieme ai piloti elicotteristi dell’Arma dei Carabinieri, hanno avuto l’opportunità di salire a bordo del moderno elicottero AW169, un bimotore multiruolo di ultima generazione dotato di avanzate soluzioni tecnologiche, osservandone da vicino le caratteristiche con grande curiosità e stupore nonché conoscere le funzionalità dei droni in dotazione al Nucleo, impiegati sia nelle attività di polizia giudiziaria sia nella tutela e salvaguardia
dell’ambiente.

Infine, nel corso dell’incontro, i piccoli ospiti hanno approfondito i temi legati alla cultura della legalità, ambito formativo che l’Arma dei Carabinieri promuove da tempo attraverso incontri e conferenze.

L’iniziativa odierna rappresenta uno dei numerosi momenti di aggregazione che l’Arma dei Carabinieri continua a promuovere con impegno e disponibilità, rafforzando il legame con il territorio e le nuove generazioni.

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