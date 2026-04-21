Artigianato e ceramica, CNA Salerno al Parlamento Europeo Sarà rappresentato dal segretario Simona Paolillo

La tutela dell’identità produttiva e delle eccellenze artigiane italiane arriva al centro del dibattito europeo. Domani, 22 aprile 2026, al Parlamento Europeo di Bruxelles, si terrà l’incontro “Indicazione Geografica per i Prodotti Artigianali: una grande opportunità per gli artigiani italiani e il Made in Italy”, un appuntamento che riunisce istituzioni, rappresentanti delle imprese e organismi europei per discutere il nuovo quadro normativo dedicato alle Indicazioni Geografiche applicate ai prodotti dell’artigianato.

Tra i protagonisti della sessione dedicata alle esperienze sul campo sul panorama nazionale, interverrà Simona Paolillo, segretario di CNA Salerno e referente del comitato promotore per l’IGP Ceramica Vietrese, chiamata a portare a Bruxelles la voce di uno dei distretti artigiani più riconosciuti e identitari del Paese.

La partecipazione di Simona Paolillo rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riconoscimento e tutela della ceramica vietrese, un comparto che unisce tradizione, competenze manuali e un patrimonio culturale unico. Il lavoro svolto da CNA Salerno e Comune di Vietri sul Mare ha contribuito negli ultimi anni a definire un modello di governance e di valorizzazione che, anche attraverso l’attivazione di corsi di formazione come la Scuola di operatori della Ceramica, oggi viene portato all’attenzione delle istituzioni europee come caso di studio.

L’intervento di Paolillo offrirà una testimonianza concreta sulle aspettative degli artigiani, sulle esigenze di protezione delle produzioni territoriali e sulle opportunità che il sistema delle Indicazioni Geografiche può aprire in termini di competitività, trasparenza e tutela del consumatore.

L’incontro, ospitato nella Sala 1H1 del Parlamento Europeo, prevede interventi istituzionali e tecnici, tra cui rappresentanti del MIMIT, dell’EUIPO e delle principali organizzazioni dell’artigianato italiano. La sessione conclusiva sarà affidata a rappresentanti delle istituzioni europee e della Camera di Commercio Italiana in Belgio.

“La presenza di CNA Salerno e della ceramica vietrese in un contesto internazionale -ha dichiarato la direttrice alla vigilia del confronto- conferma il ruolo strategico del territorio campano nella definizione delle politiche di tutela del Made in Italy e delle produzioni artigianali di qualità”.

All'incontro prenderà parte anche il Presidente del Comitato Promotore, il maestro ceramista Benvenuto Apicella "tenevo ad esserci insieme alla CNA perché è importante mantenere questa collaborazione che ci sta portanto ad un traguardo di grande rilievo per i ceramisti di Vietri sul Mare. Stiamo concretizzando un lavoro importante e dobbiamo essere coesi e collaborativi".