Paura in Costiera Amalfitana: Incidente in barca, 27enne ferito dall'elica E' stato ricoverato a Salerno per le ferite riportate

Se l'è cavata con una prognosi di 15 giorni il turista britannico che, venerdì pomeriggio, si era ferito in Costiera Amalfitana durante un'escursione in barca. Il giovane, che era in compagnia della fidanzata e di un'altra coppia di amici, dopo essersi tuffato dal natante era entrato in contatto con le eliche del motore, riportando ferite agli arti inferiori.

Soccorso in un primo momento dagli amici, era stato trasportato d'urgenza al porto Amalfi dove i sanitari del 118 hanno prima tamponato le ferite per poi disporre il trasferimento in elicottero a Salerno.

Fortunatamente le ferite riportate si sono rivelate meno gravi di quanto si pensava, al punto che il giovane nelle ore successive ha potuto lasciare l'ospedale con una prognosi di 15 giorni. Gli accertamenti sono stati effettuati dai militari della Capitaneria di Porto che hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto.