Salernitana, vicino un rinforzo per la destra: ecco Ciotti Dopo Llano, Faggiano vuole completare il restyling della corsia. In tre sono in uscita

Una candidatura a sorpesa. La Salernitana completa il suo restyling sulla fascia destra. Dopo Llano, il club granata è ad un passo dall’ufficializzare Pietro Ciotti. Il calciatore di origini nocerine è il prossimo colpo in entrata che Daniele Faggiano si prepara a chiudere. Nelle ultime ore, il direttore sportivo granata ha chiuso l'accordo con il calciatore lo scorso anno fra Trapani e Cosenza, quest'ultimo club con il quale ha ancora un anno di contratto. Serve l'accelerata vincente, attesa nei prossimi giorni. Alla Salernitana fece male nel pari con il Trapani del girone d'andata.

Rivoluzione totale

Una corsia destra dunque che si prepara ad un restyling completo. Perso Cabianca, ritornato alla Cremonese, in rosa ci sono Longobardi, Quirini e Ghiglione, tutti sul piede di partenza. Longobardi è conteso da Pescara e Cerignola, Quirini attende una soluzione che lo convinca dopo aver incassato il gradimento di Cerignola e Barletta, per Ghiglione si lavora per trovare la quadra sulla risoluzione anticipata di un contratto extralarge impossibile da sostenere. Si sarebbe fatto sotto anche il Mantova che non apre però all'ipotesi di un indennizzo per il cartellino dell'ex Padova.