Salernitana-Guidonia Montecelio 0-2, granata ko in amichevole Una doppietta di Vertainen stende la compagine campana

Prima sconfitta del ritiro di Cascia. La Salernitana cade 0-2 contro il Guidonia Montecelio. Pomeriggio amaro per i granata, apparsi pochi lucidi e reattivi, battuti dalla compagine laziale che invece ha dimostrato una maggiore freschezza. Decide la doppietta di Vertainen nel secondo tempo, con granata che ora fanno i conti anche con il messaggio dei tifosi che chiedono rinforzi.

La partita

Significative le scelte di formazione di Cosmi, con Matino provato nel ruolo di centrale, la possibilità per Berra, ambito sul mercato, e poi Di Vico in cabina di regia. La Salernitana prova a fare la partita sotto l’acquazzone che sorprende le due squadre al fischio d’inizio. I granata si affidano soprattutto alla velocità di Achik e Djibril, con il secondo però molto impreciso con il pallone tra i piedi. Il Guidonia però sa far male: Bernardotto chiama Galeotti al grande intervento (21’), Esempio sbatte sul palo (22’). La Salernitana si accende con una punizione di Achik che chiama alla deviazione in corner Avella (24’). I laziali però sanno ripartire e sfruttano la corsia sinistra per pungere. Dopo un’azione strepitosa, solo l’intervento di Villa vieta a Bernardotto di calciare a tu per tu con Galeotti (30’). L’ex Trapani è super anche sulla punizione di uno scatenato Esempio (31’). Al 36’ la Salernitana troverebbe anche il gol con Llano che però colpisce il pallone di mano sul cross al bacio di Achik. Quando il marocchino si allarga sulla sinistra nascono i maggiori pericoli granata: su un cross del numero 7 Lescano di testa sfiora il gol.

In apertura di ripresa subito la doccia fredda: Vertainen supera Matino e fulmina Galeotti (51’). Cosmi lancia Ferrarese al posto di Tascone. Poi si affida a Ferrari e Bevilacqua per provare ad accendere un gioco che però fa fatica ad accendersi. All’83’ Achik cerca il pari di destro dall’interno dell’area, ma la sua conclusione si spegne alta. Al 91’ arriva anche il raddoppio con Vertainen in contropiede. Fuori il nuovo arrivato Cardoni, così come Capomaggio e Gyabuaa, preservati per il test.