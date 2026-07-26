Salernitana, il tradizionale omaggio a Cascia e a Santa Rita La squadra ha partecipato alla Santa Messa nel Santuario di Santa Rita

Un momento di fede e tradizione. Questa mattina la Salernitana ha presenziato alla Santa Messa officiata da Padre Giustino Casciano, rettore del Santuario di Santa Rita, presso la Sala della Pace. Al termine della funzione, alla quale hanno preso parte anche tanti tifosi granata, l’amministratore delegato Umberto Pagano, il direttore sportivo Daniele Faggiano e l’allenatore Serse Cosmi hanno simbolicamente consegnato a padre Casciano una maglia personalizzata e di un gagliardetto del club.

Prima della celebrazione eucaristica, la dirigenza granata è stata accolta in municipio dal sindaco di Cascia, Mario De Carolis, per un incontro istituzionale alla presenza anche di Enrico Di Curzio, fondatore e proprietario di Di Curzio Incoming, che ospita la Salernitana al Grand Hotel Elite di Cascia. Scambio di doni anche con il primo cittadino, con il ringraziamento per la cordiale ospitalità fin qui ricevuta.

Nel pomeriggio, la squadra sarà impegnata nel test amichevole contro il Guidonia Montecelio, formazione che disputa il campionato di Serie C, girone B. Calcio d’inizio alle 18:00, ingresso gratuito per il pubblico.

Fonte foto: US SALERNITANA 1919