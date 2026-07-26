Omicidio Esposito, la versione del presunto killer: "Pressato da Luca" La versione fornita dovrà essere vagliata

Ridha Rahmouni, il 26enne fermato per l’omicidio del giornalista Luca Esposito, ha raccontato nel corso di un lungo interrogatorio di aver subito pressioni costanti e di essere infastidito dalle attenzioni ricevute dal 53enne. Tensioni che sarebbero alla base della tragedia avvenuta domenica scorsa in località Cioffi ad Eboli. I contatti tra lo straniero, risultato irregolare sul territorio, ed il giornalista andavano avanti dal 28 giugno e si erano intensificati soprattutto nelle ore antecedenti l’omicidio.

Sabato 18 luglio i due si erano sentiti e dati appuntamento. Il giornalista, partito da Agropoli, si era recato in località Cioffi dove era stato raggiunto in bicicletta dal 26enne. Un incontro sfociato in una violenta lite: Rahmouni ha prima colpito con violenza il 53enne, per poi dargli fuoco. Agli investigatori, durante la confessione resa, ha raccontato anche di voler proteggere i suoi amici dalle attenzioni e dalle tentazioni del giornalista, spiegando che determinati atteggiamenti vengono puniti dalla religione musulmana. Una versione che dovrà essere verificata e su cui ha posto l’accento anche l’avvocato Giovanni Mauri, difensore del 26enne che domani mattina in carcere comparirà dinanzi al giudice per l'udienza di convalida.