Omicidio Luca Esposito, il legale del 26enne: «Da approfondire tanti aspetti» L'avvocato Mauri: «Va analizzato anche il mondo che gravita attorno al fenomeno religioso»

È prevista per lunedì mattina nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del 26enne tunisino, fermato per l'omicidio del giornalista salernitano Luigi "Luca" Esposito. Il giovane, dopo essere stato individuato e bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato di Eboli, ha reso piena confessione nel corso dell'interrogatorio.

«A tutela del mio assistito non credo sia opportuno rivelare adesso la futura strategia difensiva che è già itinere», ha detto l'avvocato Giovanni Mauri che ha affiancato il 26enne - con l'ausilio di un interprete - durante l'interrogatorio. «Tuttavia posso dire che sono diversi gli aspetti che dovranno essere approfonditi, come il mondo delle frequentazioni della vittima, ed il mondo che gravita attorno al fenomeno religioso». Elementi che sono alla base del movente su cui la Procura di Salerno ha preferito mantenere il massimo riserbo, proprio in attesa di verificare la versione fornita dal 26enne.