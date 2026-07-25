Salernitana, forcing per Zoia: è l'ultima idea come vice-Villa Un nuovo nome per la corsia mancina

Un nome a sorpresa. La Salernitana prova a bruciare sul tempo Cosenza e Spezia per mettere le mani su Riccardo Zoia. Il classe 2001 della Vis Pesaro è l'ultimo obiettivo per il mercato in entrata del ds Faggiano. Reduce da una stagione da 32 presenze con la maglia della Vis Pesaro, nelle ultime ore la Salernitana sembra aver spinto per chiudere l'accordo. Sulle sue tracce ci sono anche altre squadre di terza serie, fra tutte Spezia e Cosenza.