Salernitana, Faggiano fa visita nel ritiro del Benevento Un incontro informale per il ds granata

Pochi chilometri a dividerli. La Salernitana e il Benevento condividono Cascia come sede del ritiro estivo. Occasione anche per rinsaldare un'amicizia fra le due proprietà. A metà mattinata è arrivato nel ritiro giallorosso Daniele Faggiano, ds granata. Una visita di cortesia con un primo incontro con il presidente dei sanniti Vigorito e il direttore Padella, prima di soffermarsi col Club Manager Cilento. Una chiacchiaata informale, chissà se con vista sul mercato anche alla luce degli interessi della Salernitana per diversi esuberi. Staremo a vedere in futuro se si sarà trattato solo di una visita di cortesia.