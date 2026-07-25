Omicidio Luca Esposito, il fermato è un 26enne tunisino: i dettagli Lo straniero avrebbe ammesso le sue responsabilità

È un 26enne tunisino il presunto responsabile dell’omicidio di Luigi “Luca” Esposito. Il giovane, come riferito dall’inviato del Tg1, avrebbe ammesso le sue responsabilità. I carabinieri del comando provinciale di Salerno, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno guidata dal procuratore Raffaele Cantone, sono riusciti a risolvere un caso molto intricato con un’indagine lampo. Lo straniero, che sarebbe irregolare sul territorio, era nascosto in un casolare in località Cioffi, non molto distante dal luogo in cui il giornalista 53enne è stato ritrovato carbonizzato.

Nell’abitazione sono state rinvenute le carte di credito appartenenti alla vittima. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli che saranno resi noti nelle prossime ore dalla Procura di Salerno con una nota stampa. L’operazione è scattata nella tarda serata di ieri in località Cioffi. L'intervento dei carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.