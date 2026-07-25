Omicidio Luca Esposito, svolta nelle indagini: arrestato il presunto assassino Si nascondeva in un casolare: in azione Ros e Cacciatori di Puglia dei carabinieri

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Luca Esposito. In nottata, a seguito delle attività di indagine dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il presunto responsabile dell’omicidio del giornalista.

Il nascondiglio e l’operazione dei Carabinieri

Il sospettato si era nascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’intervento dei Carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del Reparto Indagini Tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.

I prossimi sviluppi

In mattinata è atteso un comunicato ufficiale della Procura della Repubblica di Salerno con ulteriori dettagli sull’operazione. Il fermo è arrivato a pochi giorni di distanza dal brutale omicidio: indagini lampo, quelle condotte dai carabinieri di Salerno, che potrebbero aver messo la parola fine ad una vicenda inquietante che è diventata di rilievo nazionale.