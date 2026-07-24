Scende dal bus e viene investito: 17enne ricoverato in gravi condizioni L'incidente è avvenuto a Villammare: trasferito in eliambulanza al Cardarelli

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli un ragazzo di 17 anni investito lungo la strada statale 18, a Villammare, nel comune di Vibonati, in provincia di Salerno. Il giovane è stato travolto da un'autovettura dopo essere sceso da un autobus.

Le condizioni del ferito

Nell'impatto il diciassettenne ha riportato una frattura di tibia e perone e una lesione al fegato. Trasportato in un primo momento all'ospedale di Sapri dai sanitari del 118, è stato successivamente trasferito in eliambulanza al Cardarelli di Napoli, dove attualmente si trova ricoverato.

Indagini in corso

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Vibonati. La conducente dell'auto si è fermata subito dopo il fatto e il veicolo è stato posto sotto sequestro. La comunità del Golfo di Policastro vive con angoscia questi momenti, in attesa di buone notizie dall'ospedale partenopeo.