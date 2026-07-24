Cavese, primo incontro con la nuova amministrazione sul tema stadio Diversi temi al centro del dibattito

Il tema stadio ritorna ad essere centrale. Nella tarda mattinata di oggi si è tenuto un incontro a Palazzo di Città tra il Sindaco Dott. Raffaele Giordano e il presidente della Cavese 1919 l' avv. Alessandro Lamberti. Diversi i temi affrontati, in un clima cordiale e di reciproca collaborazione. Il confronto ha riguardato i rapporti tra le parti, la gestione degli eventi e alcune questioni particolarmente sentite dalla tifoseria, tra cui quella delle reti anti-lancio che da anni limitano la visuale dalla Curva Sud “Catello Mari”.

In una nota, la Cavese spiega come la nuova Amministrazione ha affrontato fin da subito la problematica. Allo stato attuale risulta realizzata una discreta parte degli interventi relativi al sistema di videosorveglianza, secondo le prescrizioni indicate dalla Questura di Salerno nel mese di febbraio 2026. Resterebbero da installare alcune postazioni di videosorveglianza nelle aree esterne allo stadio. Gli interventi potrebbero essere finanziati attraverso la rimodulazione di un finanziamento ottenuto dall’Amministrazione comunale il 22 luglio 2026, consentendo così di reperire le risorse necessarie al completamento dei lavori.

Si è inoltre in attesa di una relazione tecnica che illustri lo stato attuale dell’impianto e definisca le successive fasi necessarie al completamento del sistema di videosorveglianza. Una volta acquisita la relazione tecnica e completati gli ulteriori passaggi amministrativi, il neosindaco Giordano chiederà un incontro con i vertici istituzionali della Prefettura e della Questura. L’occasione servirà non soltanto a rafforzare il rapporto di collaborazione tra le istituzioni, ma anche ad approfondire le questioni riguardanti lo stadio e a individuare le soluzioni più adeguate.