Salernitana, Llano: "Abbiamo una grande responsabilità, obiettivo è chiaro" L'argentino si presenta: "Non vedo l'ora di entrare in campo all'Arechi"

Juan Manuel Llano corre veloce. L'esterno argentino si è messo in mostra con la maglia della Salernitana in questo avvio: “Ringrazio la società, il direttore e tutto lo staff per avermi dato la possibilità di approdare alla Salernitana. Essere qui rappresenta una bellissima opportunità e spero che possa essere una stagione importante per tutto il gruppo, non solo per me. Abbiamo una grande responsabilità, conosciamo l’obiettivo che abbiamo e vogliamo tutti fare bene. Non vedo l’ora di entrare in campo allo stadio Arechi. A me non piace parlare troppo, preferisco andare al campo, allenarmi al massimo e fare tutto il possibile per competere in partita e farlo bene. Speriamo di partire subito bene con la Coppa Italia, una prima prova importante. Adesso ho in testa soltanto Salerno, voglio farmi trovare pronto, dare tutto e partire bene”.

Sul girone C

“È un raggruppamento tosto, si sa, però se portiamo tutti entusiasmo, umiltà e facciamo le cose giuste in campo, possiamo toglierci qualche soddisfazione. Abbiamo una buona rosa, nella scorsa stagione credo che la Salernitana si sia comportata molto bene, anche se a qualcuno può sembrare il contrario perché Salerno è una città che inevitabilmente dà tanta pressione. Io da fuori ho visto una squadra forte, che é arrivata alla semifinale dei playoff. Speriamo di ricominciare così come i ragazzi hanno terminato l’anno scorso”.

Duttilità tattica

L’ex calciatore della Casertana si presenta come tatticamente duttile: “L’anno scorso ho giocato un po’ in tutti i ruoli e per la prima volta ho fatto l’esterno anche a sinistra, dove mi sono trovato bene. Mi piace giocare, poi se accade a destra, a sinistra, a centrocampo da mezzala o in altre zone del campo, lo decide l’allenatore. Io sono a disposizione dello staff e del gruppo. Il mio modello? Nahuel Molina, mi ispiro a lui. Vedo tanto il calcio argentino”.