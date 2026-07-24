Giornalismo salernitano in lutto: addio a Carmine Pecoraro Maestro e guida per generazioni, se n'è andato a 62 anni

Il mondo dell'informazione salernitana piange la scomparsa di Carmine Pecoraro, noto e stimato giornalista venuto a mancare improvvisamente all'età di 62 anni. Fatale una caduta dal secondo piano della sua abitazione a Mercato San Severino. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro della provincia.

Pecoraro è stato per decenni un punto di riferimento per centinaia di giornalisti che hanno mosso i primi passi sotto la sua guida. Redattore d'altri tempi, cronista di razza ed appassionato di politica, ha continuato a scrivere fino a poche ore fa, come testimoniano i tanti articoli pubblicati anche sui suoi canali social. Un immenso dolore ha scosso il mondo dell'informazione che oggi piange la scomparsa di un uomo buono, un maestro di giornalismo che ha dedicato tutta la sua vita alla professione. Tantissimi i ricordi e le testimonianze presenti in rete per tributare il dovuto saluto a Carmine Pecoraro.