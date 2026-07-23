Mamma a 49 anni nonostante un mioma di 9 centimetri La paziente è stata seguita dal dottor Raffaele Petta

Gioia incontenibile per Rosa Giura, 49 anni di Mercato San Severino, e per Remo Servidio di 51 anni, per la nascita della piccola Sharon. Erano più di sei anni che ricercavano una gravidanza.

Si sono rivolti al dottor Raffaele Petta, che ha eseguito diversi approfondimenti diagnostici. In particolare a seguito di diverse isteroscopie è stata evidenziata una grave endometrite ed una cavità uterina regolare nonostante la presenza di un voluminoso mioma (circa 9 centimetri di diametro).

Alla fine è giunta la bellissima notizia della gravidanza.

Si è trattato comunque di una gravidanza ad alto rischio, sia per l’età materna che per la presenza del mioma che poteva comportare aumentato rischio di abortività e di parto prematuro. La gravidanza è stata seguita da Petta con controlli clinici ecografici, flussimetrici, cardiotocografici ravvicinati.

La paziente è stata poi ricoverata presso il Reparto di Ostetricia del “MalzoniResearch Hospital” di Avellino, diretto da Annamaria Malzoni.

Lo scorso 10 luglio è stato eseguito l’intervento di taglio cesareo dall’equipe chirurgica guidata dal prof. Carmine Malzoni. Alle 17,24 è nata la piccola Sharon con un peso di 2,530 chili. Dopo il parto è stata affidata al dr. Angelo Izzo, Responsabile della Terapia Intensiva Neonatale del “ Malzoni Research Hospital”. Dopo la nascita della piccola Sharon il prof. Carmine Malzoni ha eseguito anche la asportazione del voluminoso mioma.

“ Noi eseguiamo sempre, dove possibile, l’asportazione di eventuali miomi durante l’intervento di taglio cesareo, evitando alla paziente un intervento successivo di miomectomia; su questo siamo in controtendenza rispetto a quanto effettuato da molte altre Strutture che differiscono ad un secondo tempo l’intervento di miomectomia”, afferma il prof. Carmine Malzoni.

“Voglio esprimere la mia gratitudine a tutto il personale del Malzoni Research Hospital ed al dr. Raffaele Petta che hanno contribuito alla realizzazione di questo sogno”, afferma la signora Rosa.