Nocera, rivoluzione centro storico: approvato il progetto da 2,4 milioni di € Piazza Guerritore, via Barbarulo e via Garibaldi cambiano radicalmente volto: eccome come

Un investimento di oltre 2,4 milioni di euro per ridisegnare e restituire nuova vita al cuore della città. È quanto prevede il progetto di riqualificazione urbana approvato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo De Maio, destinato a trasformare in maniera profonda l'asse strategico composto da Piazza Guerritore, Via Barbarulo e Via Garibaldi.

L'intervento si configura come una delle trasformazioni urbanistiche più rilevanti degli ultimi decenni per Nocera Inferiore. L'obiettivo dichiarato va ben oltre la semplice manutenzione stradale: si punta a un restyling organico capace di coniugare accessibilità, sicurezza, sostenibilità e decoro urbano, potenziando la vocazione sociale, culturale e commerciale del centro storico.

Il nuovo volto di Piazza Guerritore

Snodo nevralgico della vita cittadina — posizionato tra via Roma, via Canale e via Garibaldi, a due passi da Palazzo di Città e dal Teatro Diana — Piazza Guerritore vedrà una completa rifunzionalizzazione. Il progetto prevede nuove pavimentazioni, la piantumazione di alberature più adatte al contesto urbano, spazi verdi, nuove sedute e l'inserimento di una fontana a raso con giochi d'acqua. A questo si aggiungeranno l'eliminazione delle barriere architettoniche e un deciso potenziamento dell'illuminazione pubblica. L'intervento risolverà inoltre le criticità causate negli anni dal degrado dell'arredo urbano e dai danni provocati dalle radici degli alberi.

Un grande asse pedonale tra Via Barbarulo e Via Garibaldi

La novità principale per la mobilità riguarda l'asse tra Via Barbarulo e Via Garibaldi, destinato a diventare un'ampia area a prevalenza pedonale. L'asfalto attuale sarà sostituito da eleganti pavimentazioni in pietra lavica e travertino. La rimozione del dislivello tra marciapiedi e carreggiata darà vita a un'unica piattaforma uniforme e accessibile, pensata per favorire il passeggio, la vita sociale, le attività commerciali e gli eventi pubblici.

La viabilità sarà regolamentata tramite un sistema di varco ZTL per gestire gli accessi in maniera flessibile, garantendo comunque il transito ai residenti, ai mezzi di soccorso e alle operazioni di carico e scarico. Insieme al restyling di superficie, verranno rinnovati integralmente i sottoservizi: rete idrica e fognaria, raccolta delle acque piovane, illuminazione e infrastrutture tecnologiche.

Le voci delle istituzioni

Soddisfazione per l'approvazione dell'iter è stata espressa dai vertici dell'amministrazione. L'assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Perna, ha evidenziato l'approccio integrato dell'opera: «Non ci limitiamo a rifare strade e piazze, ma interveniamo in profondità su sottoservizi, illuminazione, regimazione delle acque e accessibilità per garantire un'opera efficiente e duratura per i prossimi decenni».

Luciano Passero, presidente della Commissione Lavori Pubblici, ha sottolineato il lavoro di squadra: «L'approvazione è il frutto di un'attenta programmazione. Restituiamo alla città un'area centrale ripensata per valorizzare il commercio, favorire l'aggregazione e rafforzare l'identità del nostro centro storico».

Il sindaco Paolo De Maio ha rimarcato la portata strategica dell'intervento: «Compiamo un passo fondamentale nel percorso di rigenerazione urbana. Piazza Guerritore tornerà a essere un punto di ritrovo per la comunità, mentre Via Barbarulo e Via Garibaldi recupereranno il loro ruolo di cuore pulsante della vita cittadina. È un investimento sul futuro di Nocera Inferiore e sulla valorizzazione del nostro patrimonio culturale, a partire dal Teatro Diana».