Operativo il nuovo punto d'ormeggio: a Maiori tornano i grandi traghetti L'intervento finanziato dalla Regione Campania: "Una spinta per il turismo in Costiera"

I traghetti di lunghezza superiore ai 26 metri possono tornare ad attraccare nel porto di Maiori. La nuova ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno, entrata in vigore il 22 luglio 2026, rende operativo il nuovo punto d’ormeggio realizzato dalla Regione Campania sulla testata del Molo di sopraflutto, destinata al Trasporto Pubblico Locale. Con questa ordinanza, non ci sono più le limitazioni che avevano portato al cambiamento delle imbarcazioni per il trasporto di passeggeri lungo le vie di collegamento marittime lungo la tratta per Maiori, con una minore capienza di passeggeri.

Il nuovo posto consente l’ormeggio di fianco di unità adibite al trasporto passeggeri con lunghezza fuori tutto fino a 31 metri e larghezza massima di 7 metri, nel rispetto del pescaggio indicato dalle cartografie nautiche e delle prescrizioni di sicurezza previste dall’ordinanza. Il provvedimento supera la disciplina temporanea e sperimentale introdotta con l’ordinanza n. 72 del 6 giugno 2024, poi prorogata il 28 novembre dello stesso anno, che consentiva l’ormeggio al porto di Maiori solo alle unità fino ai 27 metri.

I lavori per l’installazione della nuova briccola, commissionati dalla Regione Campania, sono stati disciplinati dalla Capitaneria di Porto di Salerno nel maggio 2026. Il certificato di regolare esecuzione dell’opera è stato sottoscritto il 9 luglio. Il 15 luglio sono state quindi effettuate le prove di manovra e ormeggio con la motonave “ACQUARIUS”, appartenente alla flotta della Tre.Vel.Mar, lunga 30,14 metri, larga 6,99 metri e con pescaggio di 3,20 metri. I test, svolti anche con la partecipazione di un rappresentante della Corporazione dei Piloti del porto di Salerno e alla presenza dei tecnici del Comune di Maiori, hanno avuto esito soddisfacente. Il porto di Maiori è stato così riaperto alle imbarcazioni di misura superiore ai 27 metri.

Il sindaco di Maiori Gianpiero Romano dichiara: “Ringraziamo la Regione Campania per aver realizzato un’opera attesa e strategica per la piena funzionalità del nostro porto, la Capitaneria di porto di Salerno e l’ufficio locale marittimo di Maiori per il grande lavoro svolto per ridare un servizio di primaria importanza alla nostra città. È un risultato nato da un lavoro istituzionale serio, seguito passo dopo passo insieme agli enti competenti, che restituisce a Maiori una possibilità concreta e rafforza la sicurezza degli accosti. Il Comune continuerà a collaborare affinché questa infrastruttura sia utilizzata nel modo più efficace e ordinato”.

Lucia Mammato, vicesindaca e assessora al Turismo aggiunge: “La possibilità di accogliere unità fino a 31 metri amplia le opportunità di collegamento via mare e rende Maiori più accessibile all’interno del sistema della mobilità costiera e da porti esterni come ad esempio Salerno. È un intervento importante per sostenere lo sviluppo turistico della città, migliorare la gestione dei flussi e rafforzare il ruolo di Maiori come destinazione, con benefici per le attività economiche e per l’intera comunità”.