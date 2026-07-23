Soggiorno termale per gli anziani, via al bando del Comune di Salerno I requisiti: 65 anni anni d'età ed autosufficienza. Sono 47 i posti disponibili

Il Comune di Salerno, attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali, promuove anche per il 2026 il Soggiorno Termale “Terza Età Attiva”, riservata ai cittadini residenti che abbiano compiuto 65 anni e siano autosufficienti. L’iniziativa, rivolta ad un massimo di 47 partecipanti, è finalizzata a favorire l’invecchiamento attivo, la socializzazione e il benessere delle persone anziane. Si svolgerà presso l’Hotel Terme Capasso di Contursi Terme dall’8 all’11 settembre 2026 (4 giorni/3 notti).

La partecipazione sarà gratuita per i beneficiari con ISEE Ordinario 2026 non superiore a € 12.891,40. Per i cittadini con ISEE superiore è prevista una quota di compartecipazione, calcolata secondo il Regolamento comunale, come fanno sapere da palazzo di città.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 7 agosto 2026 ai Segretariati Sociali competenti per territorio, secondo le modalità indicate nell’avviso. La graduatoria sarà formulata sulla base del valore dell’ISEE Ordinario 2026 e, in caso di parità, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’Avviso Pubblico e il modello di domanda sono disponibili presso i Segretariati Sociali del Comune di Salerno, sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.salerno.it e sul sito del Piano Sociale di Zona Ambito S05 www.pianosociales5.it