Salernitana, che tegola: problema al piede per De Boer L'ex Ternana rischia di tardare il suo inizio stagione

Non arrivano buone notizie dal ritiro di Cascia per la Salernitana. Kees De Boer rischia un lungo stop. Il mediano, segreto nella rincorsa playoff dei granata con Serse Cosmi in panchina, deve fare i conti con un infortunio al piede. Il club comunicherà nelle prossime ore l'esito strumentale degli esami ma da quanto filtra si va verso un rientro a campionato iniziato. Una tegola per Cosmi che sulle geometrie di De Boer e sull'intensità di Tascone aveva costruito la sua Salernitana in grado di sfiorare i playoff. Un calciatore unico in rosa per qualità, in un reparto che deve fare i conti con le posizioni che scricchiolano sia di Gyabuaa che di Carriero.