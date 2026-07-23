Salerno, il servizio di refezione scolastica inizia il 22 settembre

Per il prossimo anno scolastico 2026/2027, il servizio di refezione scolastica del Comune di Salerno avrà inizio il 22 settembre 2026, in anticipo rispetto al termine precedentemente stabilito dal commissario straordinario (01 ottobre 2026) e all’indomani della festività del Santo Patrono.
"Grazie al reperimento di disponibilità finanziarie che consentono tale anticipazione, viene ancora una volta garantita una misura di welfare alla quale l’amministrazione comunale di Salerno pone particolare attenzione, con l’obiettivo di rendere più agevole l’organizzazione familiare e favorire l’equilibrio vita/lavoro", si legge nella nota di palazzo di città.