Cavese, cinque gol all'Equipe Campania ma si ferma Minaj Manita per i blufoncè che perdono però l'attaccante

Prime prove e anche tanti gol. La Cavese di mister Masitto regola la selezione dell'Equipe Campania al "Lamberti" con il punteggio di 5-1. Il tecnico dei blufoncè ha sfruttato i 90' per provare uomini e moduli avendo le prime risposte da un gruppo che lentamente sta prendendo confidenza con ritmi e idee del nuovo tecnico. In gol Fella, Loreto, Orlando, Diarrassouba e Distratto.

Tegola Minaj

Una brutta notizia però si è abbattuta su Elios Minaj. L'attaccante Elios Minaj ha riportato in un incidente domestico la lesione tendinea dell’avambraccio sinistro con interessamento del nervo mediano e dei tendini dello stesso arto. L’infortunio ha reso necessario intervento chirurgico ieri mattina presso l’ospedale “Pellegrini” di Napoli, intervento perfettamente riuscito con il calciatore che oggi ha già fatto rientro in città. I tempi per il ritorno in campo saranno definiti nel corso delle prossime settimane dopo esami di controllo.